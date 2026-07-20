chi era abderrahim fakir 43enne marocchino morto durante un intervento di polizia a bologna aveva precedenti per spaccio di droga

Un uomo di 43 anni di origine marocchina, residente nel Bolognese e impiegato nel settore logistico, è morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, mentre l’uomo si trovava lì per incontrare parenti. Fakir aveva precedenti per spaccio di droga. La polizia non ha ancora reso noti dettagli sulle circostanze dell’intervento o sulle cause del decesso.

Abderrahim Fakir, 43 anni, viveva nel Bolognese e lavorava nella logistica. Era al Pilastro per incontrare parenti quando è morto durante un intervento della polizia Ieri pomeriggio, domenica 19 luglio, un uomo 43enne di origine marocchina, Abderrahim Fakir, è morto durante un intervento di p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: Bodycam agenti diranno la verità; Abderrahim Fakir, in Italia dall’età di 7 anni. Era inoffensivo; Caso Pilastro, bufera politica sulla morte di Abderrahim Fakir; Chi era l'uomo morto mentre veniva fermato dalla polizia: il lavoro e la vita in Italia, era al Pilastro per trovare i parenti.

Urlava aiuto, aiuto, aiuto. Mentre due agenti gli stavano sopra e un civile gli bloccava le gambe, Abderrahim Fakir gridava. Un poliziotto gli stava sulle spalle tenendogli la faccia schiacciata a terra, un altro gli si era seduto sul fondoschiena nel tentativo di a x.com

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