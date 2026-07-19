Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna dopo essere stato immobilizzato e legato dalla polizia durante un controllo. La vittima ha avuto un malore mentre era sotto custodia, secondo quanto riferito. L’intervento è stato avviato a seguito di segnalazioni di residenti nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulle modalità dell’immobilizzazione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

La vittima, un 43enne di origine marocchina, è deceduta dopo un "malore" durante un controllo scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti. La polizia gli avrebbe spruzzato spray urticante prima di legarlo ai polsi con delle fascette dopo che lo stesso aveva iniziato a "dare in escandes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Bologna, 43enne Abderrahim Fakir muore dopo essere stato immobilizzato e legato da polizia, "la vittima aveva problemi di salute"

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