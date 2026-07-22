Morta a 18 anni l’attrice non udente Kaylee Hottle star di Godzilla vs Kong | Vittima di uno schianto in auto Il dolore del padre | Un incubo che non avrei mai voluto intraprendere
Un incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì ha causato la morte di un’attrice di 18 anni nota per il ruolo in “Godzilla vs. Kong”. L’incidente si è verificato nella zona di Ijamsville, nel Maryland. La giovane, che era sorda, è deceduta sul colpo. Il padre ha commentato l’accaduto definendolo un incubo. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o su eventuali altre persone coinvolte.
L’attrice statunitense Kaylee Hottle, 18 anni, celebre per aver interpretato la piccola Jia nella saga cinematografica Godzilla vs. Kong, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio a Ijamsville, nel Maryland. Secondo la dinamica ricostruita dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, intorno alle 2:52 del mattino la giovane viaggiava come passeggera su una Honda Accord del 1995: il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo della vettura a causa di un probabile eccesso di velocità, sbandando e schiantandosi violentemente contro un canale di scolo ai margini della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Fallece Kaylee Hottle, estrella de Godzilla vs. Kong, a los 18 años | Detalles del trágico accidente
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Kaylee Hottle, l'attrice statunitense diventata celebre per il ruolo di Jia nei film della saga Godzilla vs Kong, è morta all'età di 18 anni in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio nel Maryland. La notizia è st x.com
Kaylee Hottle, l'attrice statunitense diventata celebre per il ruolo di Jia nei film della saga Godzilla vs Kong, è morta all'età di 18 anni in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio nel Maryland. La notizia è st facebook
Kaylee Hottle è tristemente scomparsa all'età di 18 anni dopo un incidente stradale mortale. Era conosciuta per aver interpretato Jia nei film di Godzilla x Kong. reddit
Kaylee Hottle morta a 18 anni: addio alla star di GodzillaKaylee Hottle morta a 18 anni dopo un incidente stradale. L’attrice di Godzilla viene ricordata da cast e fan del MonsterVerse. rumors.it
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