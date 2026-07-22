Morta a 18 anni l’attrice non udente Kaylee Hottle star di Godzilla vs Kong | Vittima di uno schianto in auto Il dolore del padre | Un incubo che non avrei mai voluto intraprendere

Notizia in breve

Un incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì ha causato la morte di un’attrice di 18 anni nota per il ruolo in “Godzilla vs. Kong”. L’incidente si è verificato nella zona di Ijamsville, nel Maryland. La giovane, che era sorda, è deceduta sul colpo. Il padre ha commentato l’accaduto definendolo un incubo. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o su eventuali altre persone coinvolte.