Morta a 18 anni l’attrice non udente Kaylee Hottle star di Godzilla vs Kong | Vittima di uno schianto in auto Il dolore del padre | Un incubo che non avrei mai voluto intraprendere

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì ha causato la morte di un’attrice di 18 anni nota per il ruolo in “Godzilla vs. Kong”. L’incidente si è verificato nella zona di Ijamsville, nel Maryland. La giovane, che era sorda, è deceduta sul colpo. Il padre ha commentato l’accaduto definendolo un incubo. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o su eventuali altre persone coinvolte.

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L’attrice statunitense Kaylee Hottle, 18 anni, celebre per aver interpretato la piccola Jia nella saga cinematografica Godzilla vs. Kong, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio a Ijamsville, nel Maryland. Secondo la dinamica ricostruita dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, intorno alle 2:52 del mattino la giovane viaggiava come passeggera su una Honda Accord del 1995: il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo della vettura a causa di un probabile eccesso di velocità, sbandando e schiantandosi violentemente contro un canale di scolo ai margini della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morta a 18 anni l’attrice non udente Kaylee Hottle, star di “Godzilla vs Kong”: “Vittima di uno schianto in auto”. Il dolore del padre: “Un incubo che non avrei mai voluto intraprendere”
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