Terribile lutto ad Hollywood: è morta a soli 18 l’attrice non udente Kaylee Hottle, nota per aver recitatito nel film Godzilla vs Kong. Le sarebbe stato fatale un incidente stradale, come precisato dal padre, Josh Hottle, in una diretta sui social. Kaylee Hottle, la tragica morte dell’attrice. Si è spenta a soli 18 anni l’attrice non udente Kaylee Hottle, nota per aver interpretato il ruolo di Jia nei film della saga MonsterVerse Godzilla vs Kong e Godzilla x Kong: The new Empire. A riportare la notizia è stato il padre della giovane artista con una diretta su Facebook, in cui ha spiegato di “dover prendere un aereo che non avrebbe mai voluto prendere”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kaylee Hottle morta a 18 anni, il dolore del padre dell’attrice non udente star dei “mostri”

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