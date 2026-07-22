Morire mentre si grida aiuto | Mio figlio come Abderrahim Questa non è giustizia

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un genitore ha commentato la morte di un ragazzo, affermando che il proprio figlio è morto gridando aiuto, come Abderrahim Fakir. La famiglia ha criticato quanto accaduto a Bologna, riferendosi a un video diffuso due giorni fa che mostra le ultime ore di Abderrahim. L’uomo ha detto che il suo pensiero è tornato alle immagini degli ultimi momenti del figlio, sottolineando che quanto accaduto non può essere accettato.

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Morire mentre si chiede aiuto. "Quello che è successo a Bologna non può essere accettato. Due giorni fa, quando è stato diffuso il video della morte di Abderrahim Fakir mi sono subito tornate in mente le immagini degli ultimi istanti di mio figlio. Allora mi sono fatta coraggio. Sono andata a rivedere quelle riprese mostrate in aula durante il processo, che non ero più riuscita a guardare dopo la sentenza di assoluzione delle due guardie che quella notte hanno braccato Giovanni. Ho ancora tutto davanti agli occhi: come lo hanno trascinato, i pugni, i calci, gli spintoni. E mio figlio che in quel momento non aveva le forze per difendersi. Era indifeso e non lo hanno aiutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Morire mentre si grida aiuto: "Mio figlio come Abderrahim. Questa non è giustizia"
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Bologna, il video degli ultimi istanti di Abderrahim Fakir: ‘Aiuto, basta’, la sorella: ‘Mio fratello chiedeva solo soccorso’Nel video registrato nel quartiere Pilastro, si ascoltano chiaramente le urla di un uomo che chiede aiuto, ripetendo “Aiuto, basta”.

Si parla di: Pamela Genini, le urla strazianti prima di morire: Aiuto mi sta accoltellando. Il poliziotto testimonia e si commuove in aula; Morto ammanettato a Bologna, cosa rischiano i poliziotti? Decisive le body cam (ma potrebbe scattare lo scudo).

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