Un genitore ha commentato la morte di un ragazzo, affermando che il proprio figlio è morto gridando aiuto, come Abderrahim Fakir. La famiglia ha criticato quanto accaduto a Bologna, riferendosi a un video diffuso due giorni fa che mostra le ultime ore di Abderrahim. L’uomo ha detto che il suo pensiero è tornato alle immagini degli ultimi momenti del figlio, sottolineando che quanto accaduto non può essere accettato.

Morire mentre si chiede aiuto. "Quello che è successo a Bologna non può essere accettato. Due giorni fa, quando è stato diffuso il video della morte di Abderrahim Fakir mi sono subito tornate in mente le immagini degli ultimi istanti di mio figlio. Allora mi sono fatta coraggio. Sono andata a rivedere quelle riprese mostrate in aula durante il processo, che non ero più riuscita a guardare dopo la sentenza di assoluzione delle due guardie che quella notte hanno braccato Giovanni. Ho ancora tutto davanti agli occhi: come lo hanno trascinato, i pugni, i calci, gli spintoni. E mio figlio che in quel momento non aveva le forze per difendersi. Era indifeso e non lo hanno aiutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morire mentre si grida aiuto: "Mio figlio come Abderrahim. Questa non è giustizia"

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Abderrahim Fakir morto a Bologna, il video mentre è bloccato dai poliziotti: le grida "aiuto", poi il silenzioAbderrahim Fakir, 43 anni, è deceduto nel quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia.

Bologna, il video degli ultimi istanti di Abderrahim Fakir: ‘Aiuto, basta’, la sorella: ‘Mio fratello chiedeva solo soccorso’Nel video registrato nel quartiere Pilastro, si ascoltano chiaramente le urla di un uomo che chiede aiuto, ripetendo “Aiuto, basta”.

Si parla di: Pamela Genini, le urla strazianti prima di morire: Aiuto mi sta accoltellando. Il poliziotto testimonia e si commuove in aula; Morto ammanettato a Bologna, cosa rischiano i poliziotti? Decisive le body cam (ma potrebbe scattare lo scudo).

Morire mentre si grida aiuto: Mio figlio come Abderrahim. Questa non è giustiziaMorire mentre si chiede aiuto. Quello che è successo a Bologna non può essere accettato. Due giorni fa, quando ... ilgiorno.it