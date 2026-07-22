Desertificazione commerciale in Italia quasi 100.000 negozi in meno in sette anni
Negli ultimi sette anni, in Italia, sono scomparsi circa 100.000 negozi nel settore del commercio al dettaglio. La diminuzione riguarda principalmente i punti vendita più piccoli, mentre le imprese ancora attive sono diventate più grandi, più strutturate e mostrano una maggiore produttività. La tendenza si riflette in un mercato in evoluzione, dove la riduzione dei negozi tradizionali si accompagna a una maggiore concentrazione di attività più grandi.
Il commercio al dettaglio in Italia continua a cambiare volto. Negli ultimi sette anni sono diminuiti i punti vendita, ma le imprese rimaste risultano mediamente più grandi, più strutturate e con livelli di produttività più elevati. È quanto emerge dal primo Rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall’Ufficio Studi della Confederazione e presentato a Roma. Secondo il documento, tra il 2018 e il 2025 il numero delle attività commerciali al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%, pari a oltre 96.000 negozi in meno. Il calo ha interessato in particolare il commercio ambulante (-27,3%) e i piccoli esercizi alimentari (-17,9%). 🔗 Leggi su Laverita.info
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Tra il 2018 e il 2025 il numero di #negozi del commercio al dettaglio in Italia è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti (-27,3%) e i piccoli negozi alimentari (-17,9%). Secondo i dati del rapporto s x.com
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