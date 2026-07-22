Negli ultimi sette anni, in Italia, sono scomparsi circa 100.000 negozi nel settore del commercio al dettaglio. La diminuzione riguarda principalmente i punti vendita più piccoli, mentre le imprese ancora attive sono diventate più grandi, più strutturate e mostrano una maggiore produttività. La tendenza si riflette in un mercato in evoluzione, dove la riduzione dei negozi tradizionali si accompagna a una maggiore concentrazione di attività più grandi.

Il commercio al dettaglio in Italia continua a cambiare volto. Negli ultimi sette anni sono diminuiti i punti vendita, ma le imprese rimaste risultano mediamente più grandi, più strutturate e con livelli di produttività più elevati. È quanto emerge dal primo Rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall’Ufficio Studi della Confederazione e presentato a Roma. Secondo il documento, tra il 2018 e il 2025 il numero delle attività commerciali al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%, pari a oltre 96.000 negozi in meno. Il calo ha interessato in particolare il commercio ambulante (-27,3%) e i piccoli esercizi alimentari (-17,9%). 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Desertificazione commerciale, in Italia quasi 100.000 negozi in meno in sette anni

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Tra il 2018 e il 2025 il numero di #negozi del commercio al dettaglio in Italia è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti (-27,3%) e i piccoli negozi alimentari (-17,9%). Secondo i dati del rapporto s x.com

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