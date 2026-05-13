Serrande abbassate in provincia di Frosinone | in dieci anni chiusi 657 negozi è allarme commercio

Negli ultimi dieci anni, in provincia di Frosinone, sono stati chiusi complessivamente 657 negozi di vicinato. Questi dati mostrano come il settore commerciale locale abbia subito una significativa diminuzione di attività, contribuendo a una realtà di desertificazione commerciale nel territorio. La situazione evidenzia una tendenza che riguarda uno dei territori più colpiti nel Lazio, con un impatto visibile sul panorama commerciale e sulle attività di prossimità.

Negli ultimi dieci anni la Ciociaria ha perso 657 negozi di vicinato. Un dato che fotografa in modo netto la trasformazione del commercio locale e che colloca la provincia di Frosinone tra i territori del Lazio maggiormente colpiti dalla cosiddetta “desertificazione commerciale”.È quanto emerge.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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