Rogers al Chelsea affare monstre! 117 milioni di sterline all’Aston Villa e firma fino al 2033 per l’attaccante inglese

Notizia in breve

Il Chelsea ha versato 117 milioni di sterline all’Aston Villa per acquistare l’attaccante inglese, che ha firmato un contratto fino al 2033. La cifra rappresenta uno dei trasferimenti più costosi della stagione in Premier League. L’operazione è stata confermata nelle ultime ore, segnando un investimento importante per il club londinese. L’attaccante sarà a disposizione della squadra a partire dalla prossima stagione.