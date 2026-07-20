Rogers al Chelsea affare monstre! 117 milioni di sterline all’Aston Villa e firma fino al 2033 per l’attaccante inglese
Il Chelsea ha versato 117 milioni di sterline all’Aston Villa per acquistare l’attaccante inglese, che ha firmato un contratto fino al 2033. La cifra rappresenta uno dei trasferimenti più costosi della stagione in Premier League. L’operazione è stata confermata nelle ultime ore, segnando un investimento importante per il club londinese. L’attaccante sarà a disposizione della squadra a partire dalla prossima stagione.
Rogers al Chelsea, 117 milioni di sterline all’Aston Villa per l’attaccante inglese che ha firmato fino al 2033. Il mercato della Premier League regala un altro innesto di primissimo piano. Il Chelsea ha completato uno dei colpi più altisonanti della sessione di trasferimenti, assicurandosi le prestazioni sportive di Morgan Rogers. Il talentuoso attaccante ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà alla società londinese, completando a titolo definitivo il suo trasferimento dall’ Aston Villa. Un’operazione di dimensioni economiche imponenti che conferma le enormi ambizioni della proprietà dei Blues secondo Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo I dettagli dell’accordo e le cifre del trasferimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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COLPO MONSTRE DEL #CHELSEA ? I Blues hanno chiuso per Morgan #Rogers, che ha firmato fino al 2033 secondo Fabrizio Romano. Operazione da 117 milioni di sterline #Calcionews24 x.com
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