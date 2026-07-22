Il Monza ha annunciato l’acquisto di due giocatori portoghesi, Mangas e Varela, che si uniranno alla squadra di Juric. Entrambi i calciatori sono stati annunciati dai rispettivi club di provenienza, Sporting e Benfica. La società neopromossa in Serie A ha concluso le trattative nelle ultime ore, rafforzando il proprio organico con questi acquisti. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli economici delle operazioni.

Il club neopromosso in Serie A batte due colpi sul mercato: in arrivo Mangas e Varela alla corte di Juric Monza scatenato sul mercato nelle ultime ore. Dopo settimane a rilento per la costruzione della nuova rosa con l’arrivo del solo Kouadio (che è andato ad aggiungersi agli acquisti chiusi nei mesi scorsi di Foe Ondoa e Loubau ), il club brianzolo batte due colpi per il nuovo allenatore Juric. Ricardo Mangas in arrivo al Monza (Ansa) – Calciomercato.it Il Monza nella giornata di martedì ha chiuso infatti l’ingaggio sia di Ricardo Mangas che di Gustavo Varela. Il primo e 28enne esterno proveniente dallo Sporting CP sostituirà Azzi sulla corsia sinistra, mentre il secondo (classe 2005) andrà ad arricchire l’attacco biancorosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Monza in salsa portoghese: doppio colpo da Sporting e Benfica | CM

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