Doppio colpo di scena al Monza | Bianco confermato via Burdisso | CM

Al Monza, il tecnico è stato confermato in carica, mentre il direttore sportivo argentino è stato esonerato. La decisione è stata comunicata oggi, in una giornata caratterizzata da diversi sviluppi. La squadra continuerà a essere guidata dall’allenatore attuale, mentre il cambio alla dirigenza segna una svolta nella gestione della società. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali su questa decisione.

Ore febbrili in casa Monza: il tecnico proseguirà la sua avventura in panchina, mentre lascia il Ds argentino Giornata dove non sono mancati i colpi di scena in quel di Monza. Doppia sorpresa nel club brianzolo, neopromosso e tornato dopo una sola stagione in Serie A. Burdisso lascia il Monza, confermato Bianco – Calciomercato.it La prima riguarda la permanenza in panchina di Paolo Bianco, la seconda invece l’addio del Ds Nicolas Burdisso. Quest’ultimo ha lasciato la carica di uomo mercato per motivi personali e tornare a vivere in Argentina. L’ex difensore saluta la Brianza dopo una sola stagione e al suo posto potrebbe esserci la promozione di Vallone, attuale coordinatore dell’area tecnica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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