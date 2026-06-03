Dopo la promozione in Serie A, il Monza si è subito attivato sul mercato, puntando a rinforzare l’attacco. La società sta finalizzando un doppio colpo, tra cui anche un ex giocatore del Milan. La squadra brianzola sta pianificando le strategie per la prossima stagione, senza perdere tempo dopo il successo in campionato.

Il club brianzolo pianifica le strategie di mercato dopo il ritorno in Serie A: vicino un nuovo rinforzo nel reparto offensivo Dopo la festa promozione, il Monza si è messo subito al lavoro per programmare la prossima stagione in Serie A. I tifosi del Monza (Ansa) – Calciomercato.it L’obiettivo è una salvezza tranquilla, con la dirigenza brianzola intenzionata a ripartire dal suo condottiero: Paolo Bianco. A breve ci sarà un summit per pianificare le strategie sul mercato, con il tecnico pugliese che grazie al salto in A ha visto prolungarsi fino al 2028 il suo contratto con il Monza. Da parte di Bianco nessun dubbio nel proseguire l’avventura in Brianza (malgrado la corte di Verona e Pisa ), ma anche la stessa società biancorossa vuole proseguire il rapporto con il 48enne allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Calciomercato.it - Monza subito in azione: rinnova anche l’ex Milan, doppio colpo in attacco | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ride alla sua contestazione a durante

Notizie e thread social correlati

Milan: doppio colpo in attaccoIl Milan si sta preparando a rivoluzionare il reparto offensivo in vista della stagione 2026/27.

Temi più discussi: Catanzaro-Monza 0-2, la finale playoff d'andata: decisivi Hernani e Caso, ecco cosa è successo; Finale play-off, il Monza sbanca Catanzaro: Hernani e Caso aprono le porte della serie A!; Statale 36, incidente nella galleria a lago: schianto tra auto con 5 coinvolti. Soccorsi in azione.

Assicurati i tuoi biglietti per un imperdibile weekend di azione GT World! Clicca sul link in bio e prendi subito i tuoi! #GTWorld | #GT3 #Motorsport x.com

[Lewis Hamilton] P2 !!! Mi sono davvero divertito a essere qui tutto il weekend. È fantastico combattere in testa e tirar fuori il meglio dalla macchina. Un grande applauso alla squadra per tutto il lavoro di preparazione che c'è stato questo weekend, i cambiamen reddit

Monza, vandali in azione ai Boschetti Reali: nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceniUn graffito osceno sul tetto della casetta dell’area giochi dei Boschetti Reali riaccende l’indignazione pubblica contro i vandalismi in città e ferisce una comunità che in quell’angolo verde ha ... ilgiorno.it

Monza, giovani ladri presi in azione. Una rubava profumi, l’altro apriva le auto: arrestatiMonza, 10 marzo 2026 – Due furti in poche ore, due ragazzi in manette. Nella giornata del 7 marzo scorso, la polizia di Stato – personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della ... ilgiorno.it