Monterotondo Roma bambino di 5 anni morto in piscina per malore improvviso era in acqua assieme a 15 bimbi - VIDEO

Un bambino di 5 anni è morto in una piscina a Monterotondo, vicino Roma, a causa di un malore improvviso. Era in acqua con altri 15 bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. Il bambino è deceduto prima di essere trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il minore non c'è stato nulla da fare: è morto prima di poter essere trasportato in ospedale Choc a Monterotondo, alle porte di Roma, dove un bambino di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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Un bambino di 5 anni è morto nella piscina comunale di Monterotondo dopo un malore in acqua durante il centro estivo. I soccorsi, compreso l’elisoccorso, non sono riusciti a rianimarlo; la Procura di Tivoli indaga sulla dinamica. #Roma x.com

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