Monterotondo bimbo di 5 anni muore nella piscina del centro estivo | il malore mentre giocava

Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è morto nel primo mattino del 22 luglio in una piscina di un centro estivo a Monterotondo. Il bambino ha accusato un malore mentre era in acqua con altri 15 bambini. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.