Monterotondo bimbo di 5 anni muore nella piscina del centro estivo | il malore mentre giocava
Un bambino di 5 anni è morto nel primo mattino del 22 luglio in una piscina di un centro estivo a Monterotondo. Il bambino ha accusato un malore mentre era in acqua con altri 15 bambini. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Lo choc è enorme. Nella mattina del 22 luglio, intorno alle ore 11, in un centro estivo di Monterotondo (Roma), un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre giocava nell’acqua di una piscina assieme ad altri 15 bambini più o meno della sua età. Cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in una piccola piscina esterna all’impianto dello Stadio del Nuoto Paolo Roghi di Monterotondo, in via della Fonte numero 6. Mentre giocava nell’acqua, appositamente molto bassa per bambini della sua età, si sarebbe sentito male. Allertati i soccorsi, sono arrivati i sanitari del 118 per tentare di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare: come scrive RomaToday, avrebbe avuto un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Monterotondo, bimbo di 5 anni muore per un malore in piscina
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