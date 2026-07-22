Un bambino di cinque anni è morto mentre era in piscina durante un centro estivo. Il bambino si è sentito male mentre era in acqua con gli altri bambini. La mattinata, che avrebbe dovuto essere di svago, si è conclusa con il decesso del piccolo. È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause dell’accaduto. La polizia ha sequestrato attrezzature e avviato le verifiche sul funzionamento della piscina.

Il piccolo si è sentito male mentre si trovava in acqua con gli altri bambini. Una mattinata che doveva essere dedicata al divertimento si è trasformata in una tragedia. Un bambino di 5 anni è morto nella mattinata di oggi nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma, dopo aver accusato un improvviso malore mentre partecipava alle attività di un centro estivo. L’intera vicenda è ora al centro delle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, che dovranno chiarire con precisione cosa sia accaduto e quale sia stata la causa del decesso. Il malore mentre era in acqua con gli altri bambini. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava insieme ad altri 15 bambini nella piscina esterna dell’impianto, una vasca con acqua bassa destinata proprio alle attività dei più piccoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Monterotondo, bambino di 5 anni muore mentre è in piscina con il centro estivo: aperta un’inchiesta

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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