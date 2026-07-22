Montecitorio question time con i ministri Abodi e Giorgetti

Da lopinionista.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, alle 15, l’Aula di Montecitorio ospiterà il question time trasmesso in diretta dalla Rai. Due ministri, Abodi e Giorgetti, risponderanno alle domande dei parlamentari. La seduta si svolge in modo pubblico e visibile in televisione, con la trasmissione curata da Rai Parlamento. La discussione si concentrerà su questioni di interesse governativo e parlamentare, con interventi diretti dei rappresentanti del governo.

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ROMA – Si svolgerà oggi, 22 luglio, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative finalizzate a incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra (Ruffino – AZ-PER-RE). Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponderà a interrogazioni sui ritardi nell’erogazione della prima quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2026 (Roggiani – PD-IDP); sugli impegni assunti in sede Nato in materia di... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Elena Sironi, Question Time al Ministro Abodi

Video Elena Sironi, Question Time al Ministro Abodi

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