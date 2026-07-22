montecitorio question time con i ministri abodi e giorgetti

Notizia in breve

Oggi, alle 15, l’Aula di Montecitorio ospiterà il question time trasmesso in diretta dalla Rai. Due ministri, Abodi e Giorgetti, risponderanno alle domande dei parlamentari. La seduta si svolge in modo pubblico e visibile in televisione, con la trasmissione curata da Rai Parlamento. La discussione si concentrerà su questioni di interesse governativo e parlamentare, con interventi diretti dei rappresentanti del governo.