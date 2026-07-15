Montecitorio question time con i ministri Valditara e Urso
Oggi, 15 luglio, alle 15, si tiene un question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio. I ministri coinvolti sono Valditara e Urso. La trasmissione è curata da Rai Parlamento e coinvolge domande e risposte su questioni di politica e amministrazione. La seduta si svolge in presenza dei parlamentari e viene trasmessa in televisione.
Giuseppe Valditara ROMA – Si svolgerà oggi, 15 luglio, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sugli esiti dell’accertamento ispettivo dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna a seguito dei fatti avvenuti presso il liceo classico “Vincenzo Monti” di Cesena (Sasso – MISTO-FNV-F); sulle iniziative in merito ai quadri orari e all’offerta formativa degli istituti tecnici (Manzi – PD-IDP); sulle ulteriori iniziative volte a valorizzare l’introduzione delle competenze non cognitive in attuazione della legge n. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Its Academy e sostenibilità finanziaria: Valditara risponde al question time alla Camera
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