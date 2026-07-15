montecitorio question time con i ministri valditara e urso

Notizia in breve

Oggi, 15 luglio, alle 15, si tiene un question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio. I ministri coinvolti sono Valditara e Urso. La trasmissione è curata da Rai Parlamento e coinvolge domande e risposte su questioni di politica e amministrazione. La seduta si svolge in presenza dei parlamentari e viene trasmessa in televisione.