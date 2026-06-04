Montecitorio | question time con i ministri Salvini Lollobrigida Musumeci Roccella e Giorgetti
Oggi alle 12.50 si tiene un question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio. Partecipano i ministri Salvini, Lollobrigida, Musumeci, Roccella e Giorgetti. La seduta viene trasmessa in televisione e vede i ministri rispondere alle domande poste dai parlamentari. La trasmissione è curata da Rai Parlamento e si svolge in un contesto ufficiale.
Matteo Salvini ROMA – Si svolgerà oggi, 4 giugno, alle ore 12.50 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica, in relazione alla priorità per i cittadini italiani nell’assegnazione degli alloggi (Ziello – MISTO-FNV-F); sulle iniziative in merito all’affidamento in concessione della realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina (Zaratti – AVS); sulle tempistiche per l’avvio dei lavori e la realizzazione del... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Question Time alla Camera con Salvini e Giorgetti, Aula vuota
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