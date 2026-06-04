Montecitorio | question time con i ministri Salvini Lollobrigida Musumeci Roccella e Giorgetti

Notizia in breve

Oggi alle 12.50 si tiene un question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio. Partecipano i ministri Salvini, Lollobrigida, Musumeci, Roccella e Giorgetti. La seduta viene trasmessa in televisione e vede i ministri rispondere alle domande poste dai parlamentari. La trasmissione è curata da Rai Parlamento e si svolge in un contesto ufficiale.