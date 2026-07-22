Durante il secondo concerto del Monte San Savino Festival, un pianoforte a quattro mani è stato protagonista. L’evento si è svolto in una location cittadina, attirando un pubblico di appassionati e musicisti. La performance ha coinvolto due artisti, che hanno suonato insieme, interpretando brani classici. Il festival, in corso fino al primo agosto, vede la partecipazione di numerosi giovani musicisti provenienti da diverse regioni italiane.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Prosegue il Monte San Savino Festival 2026, la rassegna che fino al 1° agosto sta trasformando la città in una piccola capitale della musica classica, dove centinaia di giovani musicisti provenienti da tutta Italia vivono un'esperienza unica di formazione, studio e condivisione. Dopo il successo del concerto inaugurale dedicato a Johann Sebastian Bach, il secondo appuntamento è in programma sabato 25 luglio alle ore 21.15, nella suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo di Monte, con un concerto interamente dedicato al pianoforte a quattro mani affidato al prestigioso DUO PIANISTICO MEDIC EO, formato da Francesca Amato e Sandra Landini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte San Savino Festival, il pianoforte a quattro mani protagonista del secondo concerto

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