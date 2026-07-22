Monreale situazione incendi sotto controllo | il punto del sindaco

Gli incendi nel territorio di Monreale sono stati domati e non ci sono focolai attivi. Le squadre di emergenza lavorano da ore per mantenere sotto controllo la situazione e garantire la sicurezza delle aree colpite. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità locali continuano a monitorare la zona con attenzione, senza segnalare ulteriori rischi o sviluppi.

La situazione degli incendi sul territorio comunale di Monreale è attualmente sotto costante e attento monitoraggio da parte delle forze dell’emergenza. Grazie alla rapidità dei soccorsi e all’impiego di tecnologie avanzate, l’emergenza sta progressivamente rientrando. Lo dice una nota dell’amministrazione comunale. In merito all’evolversi della situazione, il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha rilasciato la . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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