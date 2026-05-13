Il lago risale e invade una corsia del lungolago di Como | situazione sotto controllo

Nella mattinata di oggi, 13 maggio 2026, una parte del lungolago di Como, in corrispondenza di Piazza Cavour, è stata interessata da alcune pozze d’acqua. Le forti piogge delle ultime giornate hanno provocato l’aumento del livello del lago, che ha invaso una corsia della strada. La situazione è sotto controllo e non si sono registrati danni o interruzioni significative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui