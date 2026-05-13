Il lago risale e invade una corsia del lungolago di Como | situazione sotto controllo

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, 13 maggio 2026, una parte del lungolago di Como, in corrispondenza di Piazza Cavour, è stata interessata da alcune pozze d’acqua. Le forti piogge delle ultime giornate hanno provocato l’aumento del livello del lago, che ha invaso una corsia della strada. La situazione è sotto controllo e non si sono registrati danni o interruzioni significative.

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Le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto risalire il livello del Lago di Como e nella mattinata di oggi, 13 maggio 2026, una parte del lungolago cittadino, nel tratto di Piazza Cavour, si è ritrovata con una corsia occupata da alcune pozze d’acqua causate dalla risalita del lago.La.🔗 Leggi su Quicomo.it

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