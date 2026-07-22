Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita nell’attentato di Modena, è deceduta in ospedale dopo più di due mesi di ricovero. Era stata investita da un’auto guidata da un uomo di 31 anni di origini marocchine. Ora, l’uomo è indagato per omicidio. La vittima aveva perso le gambe nell’incidente e le sue condizioni erano state definite critiche fin dall’inizio.

Monica Esposito, la donna rimasta gravemente ferita nell’attentato di Modena, è morta e ora Salim El Koudri dovrà rispondere di omicidio. La 55enne è deceduta in ospedale, dove si trovava da oltre 60 giorni dopo essere stata falciata dall’auto guidata dal 31enne marocchino. Monica Esposito aveva subito l’amputazione delle gambe ed era una delle otto persone rimaste ferite il 16 maggio. Non ce l’ha fatta Monica Esposito, ferita nell’attentato di Modena Modena, si aggrava la posizione di Salim El Koudri La famiglia di Monica Esposito ha dato il via libera alla donazione degli organi Non ce l’ha fatta Monica Esposito, ferita nell’attentato di Modena Monica Esposito era ricoverata presso l’ospedale di Baggiovara (Modena) dove era stata trasferita da poche settimane dopo il periodo trascorso presso l’ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Monica Esposito morta a Modena, perse le gambe nell'attentato di Salim El Koudri: ora è indagato per omicidio

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Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El KoudriUna donna di 55 anni morta dopo essere stata investita il 16 maggio a Modena durante un attentato.

Attentato di Modena, Monica Esposito muore due mesi dopo essere stata investita da Salim El KoudriDue mesi dopo l’attacco di Modena del 16 maggio, in cui un uomo ha investito la folla con un’auto, una delle otto persone ferite è deceduta.

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È morta in ospedale Monica Esposito, la donna di 55 anni investita durante l’attacco del 16 maggio a Modena. Non si era mai ripresa dopo oltre due mesi di ricovero. La sua è la prima vittima dell’episodio attribuito al 31enne Salim El Koudri. La vicenda, già al x.com

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