Attentato di Modena Monica Esposito muore due mesi dopo essere stata investita da Salim El Koudri
Due mesi dopo l’attacco di Modena del 16 maggio, in cui un uomo ha investito la folla con un’auto, una delle otto persone ferite è deceduta. La vittima, una donna, era stata investita durante l’episodio e si trovava in condizioni critiche. La sua morte porta a sette il totale delle persone rimaste ferite dall’attacco. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.
A due mesi dall’attentato di Modena dello scorso 16 maggio, quando Salim El Koudri si era scagliato con un’auto sulla folla, è morta oggi una delle otto persone ferite. Monica Esposito, 55 anni, è deceduta questa mattina nel reparto di terapia intensiva all’ Ospedale Civile di Baggiovara dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove era stata trasferita nelle scorse settimane dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna. Sin dal primo momento quella di Esposito è apparsa la situazione più grave: l’auto aveva schiacciato la donna contro un muro. La vittima aveva perso entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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