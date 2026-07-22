Attentato di Modena Monica Esposito muore due mesi dopo essere stata investita da Salim El Koudri

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due mesi dopo l’attacco di Modena del 16 maggio, in cui un uomo ha investito la folla con un’auto, una delle otto persone ferite è deceduta. La vittima, una donna, era stata investita durante l’episodio e si trovava in condizioni critiche. La sua morte porta a sette il totale delle persone rimaste ferite dall’attacco. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

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A due mesi dall’attentato di Modena dello scorso 16 maggio, quando Salim El Koudri si era scagliato con un’auto sulla folla, è morta oggi una delle otto persone ferite. Monica Esposito, 55 anni, è deceduta questa mattina nel reparto di terapia intensiva all’ Ospedale Civile di Baggiovara dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove era stata trasferita nelle scorse settimane dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna. Sin dal primo momento quella di Esposito è apparsa la situazione più grave: l’auto aveva schiacciato la donna contro un muro. La vittima aveva perso entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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