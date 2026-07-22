Mondiali Roberto Ayala si scusa con Olmo per averlo spintonato | Reazione sbagliata mi scuserò con lui di persona
Dopo la partita dei Mondiali, Roberto Ayala, membro dello staff dell'Argentina, ha spinto e schiaffeggiato Dani Olmo, giocatore del Barcellona. Ayala ha ammesso che la reazione è stata sbagliata e ha dichiarato che si scuserà di persona con Olmo. L’incidente è avvenuto subito dopo il termine dell’incontro e ha attirato l’attenzione dei media. Nessuna altra persona coinvolta è stata coinvolta nell’episodio.
Roberto Ayala, parte dello staff di Lionel Scaloni nell'Argentina, è stato protagonista di un brutto gesto nel post partita ai danni di Dani Olmo: l'ex difensore del Milan ha colpito con una sorta di schiaffo-spinta il giocatore del Barcellona. Tuttavia, durante "Esports Migdia" su Televalencia, l'ex difensore ha espresso il proprio rammarico: "Abbiamo visto i nostri giocatori coinvolti in una situazione caotica e siamo andati lì per calmare le cose, non volevo finisse così. Mia intenzione era andare, dividere i giocatori e basta. Poi le emozioni e gli impulsi a volte prendono il sopravvento, ma è una cosa che non dovrebbe succedermi per la posizione che ricopro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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