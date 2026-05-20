Nel 2023, il terzogenito di un noto cantautore è venuto a mancare all'età di 36 anni. La famiglia ha istituito una fondazione dedicata alla memoria del giovane. Il padre, in alcune dichiarazioni recenti, ha raccontato di parlare con lui ogni sera prima di andare a dormire, ricevendo risposte che descrive come bellissime e rassicuranti, e che il figlio si trovi bene dove si trova ora. Recenti dati indicano che in Italia un ragazzo su sette soffre di problemi mentali, con il suicidio come seconda causa di morte tra i giovani, dopo gli incidenti.

Del «suo ragazzo», morto nel 2023 a soli 36 anni, il cantautore aveva detto «che non apparteneva a questo mondo: per discrezione, generosità, senso dell’umorismo. Era fantastico con i bambini. Vale per lui quello che ho scritto in una canzone per Van Gogh: “Questo mondo non si meritava un uomo bello come te”. Arrigo era un grande scrittore, ha composto poesie straordinarie. Ed era un grande interista». Al grande dolore della sua scomparsa, Roberto Vecchioni ha cercato di reagire trasformando la sofferenza in un progetto di aiuto: «Io e mia moglie abbiamo fondato una fondazione, la Fondazione Vecchioni per la difesa dei malati mentali e per un supporto alle famiglie che non sanno come fare», ha spiegato a Domenica In. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Roberto Vecchioni ricorda il figlio Arrigo, scomparso prematuramente: «La sera prima di dormire parlo sempre con lui e mi dice delle cose bellissime, che si sta benissimo dove è andato a finire»

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Roberto Vecchioni ricorda il figlio Arrigo 'Vive dentro di me'

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#RobertoVecchioni racconta il malore avuto durante una partita dell’Inter e il ricovero che gli ha cambiato la vita. Il cantautore ha ricordato la paura provata in ospedale e le cure seguite dopo l’intervento. x.com

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