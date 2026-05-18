Durante un'intervista televisiva, il cantautore ha raccontato di sentirsi in contatto con suo figlio, deceduto, affermando di parlare con lui ogni sera prima di dormire. Ha descritto le conversazioni come momenti in cui il figlio gli trasmette parole positive e rassicuranti, dicendo che si trova bene in un luogo dove almeno quattro angeli gli stanno vicino. La conversazione si è concentrata sulle sensazioni personali e sull’esperienza di comunicare con il proprio defunto.

“Lui è qui dentro e mi parla, non sto scherzando. La sera prima di dormire parlo sempre con lui e mi dice delle cose bellissime, che si sta benissimo dove è andato a finire, perché io credo che ci saranno almeno quattro angeli che gli stanno dando la mano, l’ala”. Inizia così l’intervista rilasciata da Roberto Vecchioni a Domenica In. Dopo esser tornato in tv per la prima volta dopo il malore sabato 16 maggio da Gramellini a In Altre Parole su La7, domenica è stato ospite di Mara Venier e ha affrontato il dolore per la perdita del figlio Arrigo, scomparso nell’aprile del 2023 all’età di 36 anni in seguito a problemi di salute mentale. Il ricordo di Arrigo e la forza di rialzarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio Arrigo è qui dentro e mi parla, non sto scherzando. La sera prima di dormire parlo sempre con lui e mi dice delle cose bellissime”: così Roberto Vecchioni a Domenica In

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