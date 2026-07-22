Jacopo Titi si è piazzato quarto nella gara di Speed U17 ai Mondiali giovanili di arrampicata ad Arco. Francesco Ponzinibio ha concluso al quinto posto tra gli Under 19. Le competizioni già svolte sono disponibili on demand su Climbing TV, il canale dedicato della piattaforma Sportface TV. Venerdì 24 e sabato 25 luglio saranno trasmessi in diretta le semifinali e le finali del Boulder.

Jacopo Titi sfiora il podio ad Arco, mentre Francesco Ponzinibio chiude quinto tra gli Under 19. Le gare già disputate sono disponibili on demand su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, che venerdì 24 e sabato 25 luglio trasmetterà semifinali e finali del Boulder. La quarta giornata dei Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva di Arco ha avuto come protagonista la velocità. Dieci sprinter italiani sono scesi sulla parete Speed del Climbing Stadium, sostenuti dal pubblico di casa e capaci di ottenere risultati di rilievo internazionale. Il miglior piazzamento azzurro è stato il quarto posto di Jacopo Titi nella categoria Under 17. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali giovanili di arrampicata, Titi quarto nella Speed U17: rivivi le gare su Climbing TV, domani spazio al Boulder

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