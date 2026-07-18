Mondiali Giovanili di Arrampicata | via alle gare al Climbing Stadium

Sono iniziate le gare dei Mondiali Giovanili di Arrampicata al Climbing Stadium di Arco. La competizione, che si svolge in questa località, durerà una settimana e vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente con le prime prove di gara, senza ulteriori eventi o cerimonie di apertura.

Il Climbing Stadium di Arco ha alzato il sipario sui Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata 2026. La città accoglie i talenti internazionali per una settimana di competizioni iridate. Il World Climbing Youth Championships 2026 è cominciato. Dopo l’edizione di Helsinki del 2025, il Trentino diventa il nuovo palcoscenico globale per le specialità Boulder, Lead e Speed. La cerimonia di apertura nel corso della giornata di ieri ha emozionato il pubblico presente, grazie all’esibizione della Lega Sbandieratori e alle coreografie della Scuola di Danza di Arco. Subito dopo, le 68 delegazioni nazionali hanno sfilato con le proprie bandiere nel Centro Tecnico Federale FASI. 🔗 Leggi su Sportface.it

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