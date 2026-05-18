Campionati Italiani Giovanili Arrampicata Arco 2026 da Under 11 a Under 21 | due weekend di gare LIVE su Climbing TV
A Arco, in provincia di Trento, si terranno i Campionati Italiani Giovanili di Arrampicata 2026, con due eventi in programma nel mese di maggio. Le gare si svolgeranno al Centro Tecnico Federale FASI e saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. La prima fase, dal 22 al 24 maggio, coinvolgerà le categorie U17, U19 e U21, mentre la seconda, dal 29 al 31 maggio, vedrà impegnate le categorie U11, U13 e U15.
Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco (TN) ospita le due rassegne nazionali giovanili: il primo weekend dal 22 al 24 maggio per U17, U19 e U21, il secondo dal 29 al 31 maggio per U11, U13 e U15. Diretta gratuita su Climbing Tv, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface Tv. L’Arco Climbing Stadium si prepara ad ospitare il grande arrampicato giovanile italiano. Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco (TN) sarà palcoscenico di due weekend consecutivi di Campionati Italiani Giovanili: il primo dal 22 al 24 maggio per le categorie Under 17, Under 19 e Under 21, il secondo dal 29 al 31 maggio per le categorie Under 11, Under 13 e Under... 🔗 Leggi su Sportface.it
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