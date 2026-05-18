Campionati Italiani Giovanili Arrampicata Arco 2026 da Under 11 a Under 21 | due weekend di gare LIVE su Climbing TV

A Arco, in provincia di Trento, si terranno i Campionati Italiani Giovanili di Arrampicata 2026, con due eventi in programma nel mese di maggio. Le gare si svolgeranno al Centro Tecnico Federale FASI e saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. La prima fase, dal 22 al 24 maggio, coinvolgerà le categorie U17, U19 e U21, mentre la seconda, dal 29 al 31 maggio, vedrà impegnate le categorie U11, U13 e U15.

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