Domani inizia la prima giornata di qualificazioni ai Mondiali di Hong Kong 2026. Tra gli atleti italiani, Tommaso Marini nel fioretto e Gaia Caforio nella spada saranno i primi a scendere in pedana. Entrambi prenderanno parte alle gare di qualificazione, che si svolgeranno nel capoluogo asiatico. La competizione vede partecipanti da tutto il mondo e si svolge in un’atmosfera di attesa e preparazione.

Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel Campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani, infatti, all’Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta. Stesso discorso nella spada femminile per Gaia Caforio, campionessa europea under 23 e oggi 53^ del seeding, che dovrà provare a raggiungere le tre azzurre del Commissario tecnico Dario Chiadò. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali Hong Kong 2026, domani prima giornata qualificazioni: per l’Italia Tommaso Marini e Gaia Caforio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

1,200-Year-Old Viking Sword! + Animal Dads | VoxStar Pulse — Top 10 Daily News for Kids

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scherma, Mondiali: domani via alle qualificazioni. In pedana Marini e Caforio

Mondiali di scherma 2026, l’Italia vola in Asia: rifinitura a Shenzhen prima della sfida di Hong KongLa Nazionale italiana di scherma ha iniziato la preparazione a Shenzhen, in vista dei Mondiali di Hong Kong, che si terranno dal 22 al 30 luglio.

Temi più discussi: Mondiali di Hong Kong 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per la scherma azzurra. Dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni della kermesse iridata; Mondiali di Scherma 2026: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali scherma 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; La scherma, Zomparelli e il laboratorio Hong Kong.

Mondiali femminili di lacrosse, terza vittoria per l'Italia: Hong Kong battuta 10-4, semifinale a un passo hockeyitalia21.com/2026/07/14/mon… x.com

Mondiali Hong Kong 2026, domani i primi azzurri in pedanaHONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel Campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani, infatti, all’Asia ... italpress.com

Mondiali Hong Kong 2026, domani prima giornata qualificazioni: per l’Italia Tommaso Marini e Gaia CaforioGli altri sei azzurri sono già ai tabelloni principali di fioretto maschile e spada femminile Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i ... sportface.it