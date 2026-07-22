A Hong Kong, due schermidori italiani hanno superato i turni preliminari ai Mondiali, avanzando ai tabelloni principali di sabato. Si tratta di un fiorettista e di una spadista, entrambi con risultati positivi. Domani saranno in pedana altri quattro atleti italiani, tra cui Santarelli, Viale, Spica e Rotili, che parteciperanno alle gare successive.

Esordio positivo per l’Italia a Hong Kong: il fiorettista e la spadista superano i preliminari e accedono ai tabelloni principali di sabato 25 luglio. Giovedì toccherà a Santarelli, Viale, Spica e Rotili. Prima giornata positiva per l’Italia ai Campionati del Mondo Assoluti di scherma di Hong Kong 2026. Oggi, mercoledì 22 luglio, Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile hanno superato le qualificazioni, conquistando l’accesso ai tabelloni principali in programma sabato 25 luglio. I due azzurri raggiungono così i compagni già ammessi per diritto di ranking alla fase nella quale saranno assegnate le prime medaglie della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di scherma, Marini e Caforio avanzano: domani altri quattro azzurri in pedana

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