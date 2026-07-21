Scherma Mondiali | domani via alle qualificazioni In pedana Marini e Caforio

Domani iniziano le qualificazioni ai Mondiali di scherma a Hong Kong. In pedana ci saranno il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio, i primi atleti italiani a competere. Le gare si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito, con le qualificazioni e le eliminatorie previste nelle giornate successive. Nessun altro dettaglio riguardante orari o turni è stato ancora comunicato.

Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel Campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani, infatti, all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Sono già ammessi di diritto i 'top 16' del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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