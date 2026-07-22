Mondiale 2030 a 64 squadre | la formula e le polemiche dell' edizione extralarge

Da sportmediaset.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mondiale del 2030 potrebbe essere disputato con 64 squadre, secondo alcune anticipazioni non confermate ufficialmente. La proposta ha suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre la Fifa non ha ancora confermato o smentito ufficialmente questa ipotesi. L’eventuale ampliamento porterebbe a un torneo più lungo e con più partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. Attualmente, le decisioni ufficiali sono in attesa di comunicazioni da parte dell’organizzazione internazionale.

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In attesa che la Fifa dia segnali di vita, confermando o smentendo la clamorosa anticipazione del presidente della Conmebol Alejandro Dominguez, il mondo del pallone prova a fare i conti con uno scenario da capogiro: un Mondiale 2030 allargato a ben 64 squadre. Praticamente una quota vicina a un terzo di tutte le federazioni affiliate alla Fifa (211)., Non diciamo che per l'Italia diventerebbe impossibile fallire l'ennesima qualificazione (mai dire mai), ma di certo la fase finale rischierebbe di perdere buona parte del suo fascino storico. Nata a marzo 2025 su input uruguayano durante un Consiglio Fifa, l'idea è stata poi fortemente rilanciata proprio da Dominguez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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