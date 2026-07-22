Mondiale 2030 a 64 squadre | la formula e le polemiche dell' edizione extralarge

Notizia in breve

Il Mondiale del 2030 potrebbe essere disputato con 64 squadre, secondo alcune anticipazioni non confermate ufficialmente. La proposta ha suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre la Fifa non ha ancora confermato o smentito ufficialmente questa ipotesi. L’eventuale ampliamento porterebbe a un torneo più lungo e con più partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. Attualmente, le decisioni ufficiali sono in attesa di comunicazioni da parte dell’organizzazione internazionale.