Mondiale 2030 a 64 squadre | la formula e le polemiche dell' edizione extralarge
Il Mondiale del 2030 potrebbe essere disputato con 64 squadre, secondo alcune anticipazioni non confermate ufficialmente. La proposta ha suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre la Fifa non ha ancora confermato o smentito ufficialmente questa ipotesi. L’eventuale ampliamento porterebbe a un torneo più lungo e con più partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. Attualmente, le decisioni ufficiali sono in attesa di comunicazioni da parte dell’organizzazione internazionale.
In attesa che la Fifa dia segnali di vita, confermando o smentendo la clamorosa anticipazione del presidente della Conmebol Alejandro Dominguez, il mondo del pallone prova a fare i conti con uno scenario da capogiro: un Mondiale 2030 allargato a ben 64 squadre. Praticamente una quota vicina a un terzo di tutte le federazioni affiliate alla Fifa (211)., Non diciamo che per l'Italia diventerebbe impossibile fallire l'ennesima qualificazione (mai dire mai), ma di certo la fase finale rischierebbe di perdere buona parte del suo fascino storico. Nata a marzo 2025 su input uruguayano durante un Consiglio Fifa, l'idea è stata poi fortemente rilanciata proprio da Dominguez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Infantino senza limiti: la Fifa progetta il Mondiale a 64 squadre nel 2030La FIFA sta pianificando un Mondiale del 2030 con 64 squadre, ampliando il formato attuale.
BYD in Formula 1? Dal 2030 mondiale a 12 squadre e nuovi motoriSi parla di un possibile ingresso di un'azienda nel mondo della Formula 1 a partire dal 2030, con l'obiettivo di portare il campionato a 12 squadre e...
Temi più discussi: Mondiali 2030 XXL con 64 squadre, arriva il primo annuncio; Il Mondiale a 64 squadre è già realtà: l'annuncio del presidente della Conmebol; Il presidente Conmebol: 'Mondiale 2030 a 64 squadre'; Infantino apre al Mondiale a 64 squadre: Ogni nazione dovrebbe sognare la Coppa del Mondo.
ift.tt/IhiaEYq Mondiale 2030 a 64 squadre? La nota del Presidente Domínguez sul centenario #sslazio #lazio #laziopress x.com
Il mondo alla rovescia di Infantino. Coraggio, Gianni: a quando il Mondiale a 128 squadre? Anticipando il capo della Fifa, il presidente della Federcalcio sudamericana Conmebol ha annunciato che nel 2030 il torneo avrà 64 Nazionali. La bulimia Fifa deve es facebook
L'annuncio del presidente della Conmebol: Il Mondiale 2030 sarà a 64 squadre reddit
Mondiale 2030 a 64 squadre: la formula e le polemiche dell'edizione extralargeIn attesa che la Fifa dia segnali di vita, confermando o smentendo la clamorosa anticipazione del presidente della Conmebol Alejandro Dominguez, il mondo del pallone prova a fare i conti con uno ... msn.com
Mondiali 2030 a 64 squadre, la proposta del presidente Alejandro DominguezMondiali 2030 CONMEBOL in contatto con la FIFA per ospitare in 3 sedi sud americane le prime gare inaugurali,contatti no n ancora avviati ... msn.com