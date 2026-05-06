Si parla di un possibile ingresso di un'azienda nel mondo della Formula 1 a partire dal 2030, con l'obiettivo di portare il campionato a 12 squadre e introdurre nuovi motori. Attualmente, si tratta di ipotesi strategiche e non di conferme ufficiali, e non ci sono dettagli concreti riguardo a un progetto già avviato o a un piano definito. La discussione rimane nel campo delle possibilità future nel settore.

La possibilità che BYD approdi nel circus della Formula 1 è credibile. Ad oggi siamo ancora, però, nel campo delle ipotesi strategiche che di un progetto concreto. Ecco come stanno le cose 1. BYD e la Formula 1: interesse reale, ma ancora “embrionale”. Il colosso cinese BYD ha confermato ufficialmente contatti con la F1 (incontri con Stefano Domenicali).. La dirigenza ha detto chiaramente che sta valutando l’ingresso, ma: non esiste ancora un progetto definito. non è stata presa alcuna decisione finale.. Tradotto: interesse concreto sì, ma siamo ancora nella fase di studiomarketing. 2. Il nodo chiave: i motori (2026? 203031). Qui entra il punto che hai citato tu.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - BYD in Formula 1? Dal 2030 mondiale a 12 squadre e nuovi motori

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