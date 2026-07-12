Infantino senza limiti | la Fifa progetta il Mondiale a 64 squadre nel 2030

La FIFA sta pianificando un Mondiale del 2030 con 64 squadre, ampliando il formato attuale. Il torneo nordamericano, considerato un successo, ha attirato molte critiche per il suo dimensionamento e per una prima fase che ha avuto poca tensione competitiva. Nonostante le polemiche, la manifestazione si è rivelata un evento di grande richiamo, consolidando l’interesse globale per il torneo. La riforma proposta mira a coinvolgere più squadre e ampliare la partecipazione internazionale.

Il mondiale nordamericano considerato un successo assoluto, nonostante le critiche per il gigantismo e per una lunga prima fase in cui in pratica non c’era quasi nulla in palio. Gianni Infantino non molla e, anzi, rilancia confermando come la Fifa stia studiando una nuova format ulteriormente allargato della Coppa del Mondo già a partire dalla prossima edizione nel 2030. L’idea è che si possa passare dalle attuali 48 squadre (104 partite) addirittura 64, di fatto raddoppiando nell’arco di due cicli le 32 partecipanti che erano la regola fino all’edizione del 2022 in Qatar. Una mossa con la quale Infantino punta a rendere il Mondiale un torneo così allargato e universale da assomigliare quasi a un’Olimpiade dedicata al calcio, con evidente benefici sui ricavi in arrivo a Zurigo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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