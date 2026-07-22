Molto chill e allineati Così parlano i nostri ragazzi

Pubblichiamo la prima puntata del Dizionario della Gen Z, i ragazzi cresciuti tra smartphone e social. Con un linguaggio spesso sconosciuto agli adulti. Che impareranno a stare nel chill! Allineato. aggettivo Quando una persona, un brand, un argomento o una situazione sono in totale sintonia e hanno un obiettivo, un'idea o una prospettiva comune. Utilizzato anche in inglese come aligned, è diffuso sui sociale nel lessico del branding e della collaborazione creativa. (agg.) In accordo con principi, obiettivi, tono o strategia. Esempio: «Ho scelto questo brand perché è super allineato con il mio mood». Based. aggettivo Riferibile agli individui che si mostrano autentici, diretti, che dicono ciò che pensano senza filtri, anche se le proprie idee possono non piacere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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