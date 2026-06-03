Recentemente, si è diffuso un dibattito sui cantanti che scelgono di non aderire a etichette o di esprimere posizioni politiche forti. La stampa li ha etichettati come artisti “non allineati” o “troppo impegnati”. Questa narrazione si inserisce in un discorso più ampio che critica la loro indipendenza o l’impegno pubblico. Qualche giorno fa, sono state fatte richieste a un artista di commentare la propria posizione, ma non sono state fornite ulteriori dettagli.

Questo articolo fa parte dello stesso ridicolo che denuncia. Antefatto. Giorni fa hanno chiesto al cantautore Francesco De Gregori che cosa pensasse su Bruce Springsteen che dai palchi menava Trump come un tamburo, ma De Gregori non ha difeso Trump e non ha neppure scomunicato Springsteen: ha detto solo che i proclami dal palco gli paiono imbarazzanti, che non ne sente il bisogno. Le reazioni sono state le più varie, tra scomuniche e schedature. Antonio Polito, sul Corriere, ci ha costruito una piccola lezione sulla sinistra illiberale e sul diritto al dubbio. Noi preferiamo stilare un catalogo modestissimo di cantanti che sono quello che sono: poi dipende da come noi li disegniamo, secondo epoca e convenienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cantanti non allineati o (troppo) impegnati. Così il circo mediatico affibbia le "casacche"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Garlasco, a Farwest il delitto tra nuove verità e circo mediatico

“Un circo mediatico”: caos sul caso Garlasco, c’entra SempioIl caso Garlasco rimane al centro dell’attenzione pubblica, con nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio.