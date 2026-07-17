Il contratto annuale di Luka Modri?, in scadenza il 30 giugno, è il tema principale tra i tifosi del Milan. La decisione sul suo futuro dovrebbe essere presa a breve, dopo due telefonate di Ibrahimovic e un accordo per il rinnovo. La squadra aspetta di conoscere le intenzioni dell’ex giocatore croato, che ha terminato il suo contratto con il club alla fine della scorsa stagione.

Il futuro di Luka Modri? è l'argomento che più di tutti tiene con il fiato sospeso il popolo rossonero. Lo scorso 30 giugno è ufficialmente scaduto il contratto annuale che ha legato il fuoriclasse croato al Milan nell'ultima stagione. Il Pallone d'Oro 2018, tuttavia, ha in mano un'opzione unilaterale di rinnovo per un'ulteriore stagione – che sposterebbe la scadenza al 30 giugno 2027 – alle medesime cifre dell'annata appena trascorsa, ovvero 4 milioni di euro netti di ingaggio, bonus inclusi. Le ultime indiscrezioni di calciomercato spingono con decisione verso la fumata bianca. Modri? aveva chiarito alla dirigenza di via Aldo Rossi che avrebbe sciolto le riserve solo dopo l'avventura ai Mondiali, prendendosi del tempo per consultarsi con la propria famiglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la decisione di Modri? è imminente: le due telefonate di Ibrahimovi? e il patto per il rinnovo

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Il Futuro del Milan Luka Modric e le Prospettive di Rinnovo

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