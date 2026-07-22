Modric ci mette la firma | un altro anno per vincere con il Milan

Luka Modric ha firmato un nuovo contratto che lo lega al Milan per un’altra stagione. La firma è avvenuta in pochi secondi, confermando la volontà del giocatore di continuare con il club. Il centrocampista croato rimarrà nel team, mantenendo il ruolo di protagonista. Nessuna comunicazione ufficiale su altri dettagli contrattuali o obiettivi, ma la firma garantisce la permanenza di Modric nella rosa per la prossima stagione.

Pochi secondi, il tempo di una firma, per restare insieme un’altra lunga stagione: l’universo rossonero si rinnova ma Luka Modric no, resterà al centro. Intorno nascerà un Milan inedito, con un allenatore che cercherà di imporre nuovi principi, scelto da una società ridisegnata. Anche il secondo capitolo della storia rossonera di Luka inizierà diversamente: non da Milano come successe nell’estate 2025 ma dall’altra parte del mondo, in Australia, dove raggiungerà i compagni impegnati in tournée. Modric e il Milan, di comune accordo, hanno deciso di esercitare la clausola di rinnovo annuale presente nel contratto del giocatore: ci vorrà ancora un po’ di pazienza, almeno 48 ore, ma tutto è pronto e predisposto (dalla documentazione agli annunci social) per festeggiare la permanenza di Luka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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