Milan Modric verso la conferma | il croato vicino a un altro anno in rossonero

Il Milan sta cercando di confermare Modric per un altro anno. Secondo Sky Sport, il club lavora per trattenere il centrocampista croato, che ha quasi raggiunto un accordo definitivo. Manca ancora l’ultima conferma da parte del giocatore.

Secondo Sky Sport, il club rossonero continua a lavorare per trattenere il quarantenne centrocampista croato. Manca solo l’ultima conferma definitiva del giocatore. L’avventura di Luka Modric al Milan potrebbe proseguire per un altro anno. Il centrocampista croato, 40 anni, è vicino alla conferma in rossonero dopo una stagione che potrebbe quindi non restare isolata nella sua esperienza italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Gerry Cardinale ha continuato a corteggiare l’ex Pallone d’Oro anche dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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El NUEVO CÁNTICO a LUKA MODRIC de la afición del AC MILAN: ENAMORADOS DE LA LEYENDA

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