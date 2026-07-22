Modena auto lanciata sulla folla | morta dopo due mesi Monica Esposito

Una donna di 55 anni, ferita il 16 maggio a Modena dopo essere stata investita da un'auto, è deceduta dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva. La vittima era tra la folla quando l'incidente si è verificato. La notizia è stata comunicata all'inizio di questa settimana. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita.

Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita il 16 maggio in centro a Modena. Era stata coinvolta nell’episodio in cui un’auto, lanciata sulla folla, aveva causato il ferimento di otto persone. In un primo momento era stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna. Nelle scorse settimane Monica era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara, dove questa mattina è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La tragedia si aggiunge a una vicenda già particolarmente dolorosa per l’intera comunità di Modena. La ricostruzione dell'incidente Lo scorso sabato 16 maggio, lungo via Emilia Centro, una delle zone più frequentate della città, un’auto ha travolto diversi passanti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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