Modena è morta in ospedale una donna rimasta ferita nell’attentato in centro del 16 maggio
Una donna di 55 anni, rimasta ferita nell’attentato avvenuto in centro a Modena il 16 maggio, è deceduta in ospedale. La notizia è stata comunicata dall’Ausl di Modena. La donna, originaria di Nonantola, era rimasta coinvolta nell’evento e le sue condizioni si erano aggravate nel tempo. La sua morte è avvenuta in seguito alle ferite riportate durante l’attentato.
MODENA – Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni di Nonantola investita nel corso dell’attentato in centro a Modenail 16 maggio scorso. Lo rende noto l’Ausl di Modena. “La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia intensiva dell'ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia intensiva all’ospedale civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina”. Si aggrava dunque il bilancio di quel pomeriggio di terrore in cui Salim El Koudri ha lanciato l’auto a fortissima velocità nell’area pedonale di via Emilia centro: una persona morta e sette feriti gravissimi. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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