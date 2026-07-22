Modena è morta in ospedale una donna rimasta ferita nell’attentato in centro del 16 maggio

Notizia in breve

Una donna di 55 anni, rimasta ferita nell’attentato avvenuto in centro a Modena il 16 maggio, è deceduta in ospedale. La notizia è stata comunicata dall’Ausl di Modena. La donna, originaria di Nonantola, era rimasta coinvolta nell’evento e le sue condizioni si erano aggravate nel tempo. La sua morte è avvenuta in seguito alle ferite riportate durante l’attentato.