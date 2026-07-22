Una donna di 55 anni, investita il 16 maggio scorso durante un attentato in centro a Modena, è morta il 22 luglio. La vittima era rimasta gravemente ferita e si trovava in ospedale da allora. La sua morte è stata annunciata oggi, due mesi dopo l’incidente. La dinamica dell’attentato non è stata ancora chiarita ufficialmente. La polizia continua le indagini per ricostruire l’accaduto.

Modena, 22 luglio 2026 – Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente, Monica Esposito, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Attentato a Modena: è morta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggio

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