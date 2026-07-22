Una donna di 55 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante l’attentato avvenuto a Modena il 16 maggio 2026. L’incidente si verificò nel centro cittadino, quando un’auto guidata a grande velocità si scagliò contro i pedoni. La vittima aveva riportato ferite gravi e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta nelle ore successive. L’autore dell’attentato è stato fermato e sottoposto a indagini.

MODENA – Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato a Modena del 16 maggio 2026, quando l’auto guidata a folle velocità da Salim El Koudri piombò sui pedoni che passeggiavano in centro città. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all’Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è morta oggi, 22 luglio 2026. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Modena, auto sulla folla: morta 55enne investita nell’attentato di maggio

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Auto sulla folla a Modena, donna in pericolo di vita. Il gesto eroico dei passanti

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