Una donna di 55 anni investita dall’attentatore di Modena il 16 maggio scorso è morta, più di due mesi dopo l’attacco. Il 31enne Salim El Koudri aveva lanciato l’auto contro i passanti prima di tentare di accoltellarne altri e poi essere fermato. La vittima non è sopravvissuta alle ferite riportate. L’attentato si era verificato nel centro della città, causando un’ampia mobilitazione delle forze dell’ordine.

Dopo poco più di due mesi dall'attentato di Modena compiuto dal 31enne Salim El Koudri, che il 16 maggio scorso si è lanciato con l'auto a gran velocità sui passanti per poi scendere e tentare di accoltellarne altri prima di essere fermato, una delle donne investite non ce l'ha fatta. La 55enne, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all'Ospedale Civile di Baggiovara dove è deceduta stamattina. Troppo compromesso il quadro clinico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando la situazione è irrimediabilmente peggiorata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Attentato di Modena, è morta la 55enne investita da El Koudri

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ULTIM'ORA AUTO SU FOLLA A MODENA: LA DONNA CHE HA PERSO LE GAMBE RESPIRA DA SOLA

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Attentato a Modena, morta in ospedale Monica Esposito. Fu investita da El Koudri insieme al maritoUna donna di 55 anni residente a Nonantola è deceduta in ospedale dopo due mesi di sofferenza.

Temi più discussi: Modena, morta 55enne investita: era tra feriti dell’attentato del 16 maggio; Auto contro la folla a Modena, iniziate le visite per la perizia psichiatrica di Salim El Koudri; Oggi a Palermo, anche per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro. Grazie alla mag; Dieci anni fa la strage di Nizza, l'omaggio alle vittime. Un minuto di silenzio prima di Francia-Spagna.

Monica #Esposito, la donna investita da #ElKoudri nell' #attentato di #Modena del 16 maggio,non ce l'ha fatta, è morta dopo 2 mesi di agonia. Immagino che la #sinistra filoleporiana indica manifestazioni di solidarietà (senza devastazioni) alla vittima invece c x.com

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