Modena auto sulla folla | donna muore dopo due mesi
Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita durante un attentato nel centro di Modena il 16 maggio, è morta dopo due mesi di ricovero. La vittima era tra le persone coinvolte nell’incidente che ha coinvolto un’auto sulla folla. La sua morte è stata confermata recentemente, portando a un bilancio di un’altra vittima in seguito all’evento. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Una vittima due mesi dopo i tragici fatti di Modena. Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. L’auto, guidata dal 31enne di origine marocchina Salim Elkoudri, aveva falciato diverse persone, ferendone sette, di cui quattro in modo grave. Le sue... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Modena.
ULTIM'ORA AUTO SU FOLLA A MODENA: LA DONNA CHE HA PERSO LE GAMBE RESPIRA DA SOLA
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, 55enne muore dopo due mesi in ospedale
Auto sulla folla a Modena, gambe amputate a due personeDue persone sono state investite da un’auto mentre si trovavano in una zona pedonale a Modena.
Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e finisce su folla e vetrine, paura a Rimini; Auto contro la folla a Modena, iniziate le visite per la perizia psichiatrica di Salim El Koudri; La giusta distanza con Roberto Saviano, mercoledì alle 21.15; Pestato dopo un inseguimento: sospesi i quattro carabinieri del posto di blocco.
Non ce l'ha fatta Monica Esposito: ricoverata in terapia intensiva, era stata #investita, in centro a #Modena il 16maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da #SalimElKoudri (8 le persone rimaste ferite). La 55enne è morta all'Ospedale Civile di Baggiovar x.com
Auto sulla folla a Modena, donna 55enne muore dopo due mesi in ospedale facebook
Auto sulla folla a Modena, 55enne muore dopo due mesi(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto s ... tuttosport.com
Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna di 55 anni rimasta ferita il 16 maggioÈ morta dopo due mesi di agonia Monica Esposito, 55 anni di Nonantola, rimasta gravemente ferita a Modena lo scorso 16 maggio, quando un'auto - guidata ... fanpage.it