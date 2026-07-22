Modena auto sulla folla | donna muore dopo due mesi

Notizia in breve

Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita durante un attentato nel centro di Modena il 16 maggio, è morta dopo due mesi di ricovero. La vittima era tra le persone coinvolte nell’incidente che ha coinvolto un’auto sulla folla. La sua morte è stata confermata recentemente, portando a un bilancio di un’altra vittima in seguito all’evento. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.