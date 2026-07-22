Modena auto sulla folla | donna muore dopo due mesi

Da lapresse.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita durante un attentato nel centro di Modena il 16 maggio, è morta dopo due mesi di ricovero. La vittima era tra le persone coinvolte nell’incidente che ha coinvolto un’auto sulla folla. La sua morte è stata confermata recentemente, portando a un bilancio di un’altra vittima in seguito all’evento. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Una vittima due mesi dopo i tragici fatti di Modena. Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. L’auto, guidata dal 31enne di origine marocchina Salim Elkoudri, aveva falciato diverse persone, ferendone sette, di cui quattro in modo grave. Le sue... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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