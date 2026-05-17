Auto sulla folla a Modena gambe amputate a due persone

Due persone sono state investite da un’auto mentre si trovavano in una zona pedonale a Modena. Dopo l’incidente, entrambe sono state ricoverate in ospedale e sottoposte a intervento chirurgico. Le gambe di entrambe sono state amputate a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno analizzando i dettagli dell’accaduto. Al momento non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Koudri, 31 anni, ha falciato con l’auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo.Lo si apprende dal Quirinale. L’ATTACCO IMPROVVISO IN AUTO – La Citroen C3 grigia piomba all’improvviso e investe prima una bici e un gruppo di persone a piedi alla sua destra, puntando verso il marciapiede. Poi continua la sua corsa zigzagando e infine girando all’improvviso a sinistra, prendendo in pieno una donna davanti ad un negozio della via Emilia, zona a traffico limitato del centro storico, amputandole le gambe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Auto su folla a Modena, il testimone: Così ho bloccato l'investitore

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