Nella conferenza stampa prima della partita contro il Lecce, l'allenatore della squadra ha affrontato diversi argomenti, tra cui la corsa alla qualificazione in Champions League e il caso legato a un giocatore. In particolare, ha ammesso di aver commesso un errore riguardo alla gestione di Openda, senza entrare in dettagli specifici. La discussione si è concentrata su diversi aspetti della stagione, con attenzione anche alle scelte tecniche recenti.

Spalletti fa mea culpa su Openda. Nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato di varie questioni: dalla corsa Champions al caso Openda. Spalletti usato parole cariche di determinazione per scuotere una Juventus reduce dal deludente pareggio contro il Verona. Il tecnico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti fa mea culpa “Su Openda ho sbagliato”

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SPALLETTI SCATENATO CON OPENDA

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