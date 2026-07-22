I dipendenti della Cleaf hanno annunciato due scioperi: uno di due ore oggi e un altro di un’intera giornata lunedì, senza svolgere straordinari. La protesta riguarda richieste di ascolto da parte dell’azienda. La mobilitazione si sta svolgendo con una partecipazione significativa tra i lavoratori. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle motivazioni specifiche o sulle eventuali trattative in corso.

Niente straordinari e due momenti di astensione dal lavoro, il primo oggi, di 2 ore, e il secondo lunedì per l’intera giornata. I dipendenti della Cleaf si preparano a incrociare le braccia. I lavoratori della storica impresa brianzola, leader nella produzione di pannelli nobilitati e laminati per il comparto legno-arredo, scenderanno in sciopero per protestare contro la rigidità dell’azienda di fronte alle richieste sindacali. Ad annunciarlo Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl di Monza e Brianza. "Ci scontriamo con la rigidità aziendale, è necessario aprire un confronto serio", dicono. Per ottenere ascolto sono stati decisi il blocco immediato degli straordinari e della flessibilità, ma soprattutto uno sciopero di 2 ore per la giornata di oggi e un altro sciopero, che coprirà tutto il giorno, per lunedì 27. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mobilitazione e sciopero alla Cleaf: "Ora l’azienda ci deve ascoltare"

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