È iniziato ieri il primo pacchetto di scioperi alla Colombini, azienda del settore dell’arredamento. A sostegno del rinnovo del contratto interno scaduto da oltre 10 anni e soprattutto per la mancata erogazione del premio 2025 riconosciuto solo a manager e responsabili, CSdL-CDLS-USL - insieme alla struttura sindacale aziendale - hanno proclamato il primo pacchetto di ore di sciopero per un totale di 9,75 ore. "Nonostante l’azienda abbia avuto un utile di 9 milioni di Euro (2 in più del 2024) – spiega una nota sindacale –, ha pensato bene di riconoscere un premio solo ad una parte delle maestranze, in spregio all’impegno e al lavoro che tutti i lavoratori, e non solo una parte, hanno profuso per raggiungere il risultato sopra descritto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Primo sciopero alla Colombini: "L’azienda ci ascolti o proseguirà"

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