Un sondaggio rivela che il 48% dei residenti di Bergamo percepisce tensioni frequenti e comportamenti scontrosi nelle strade della propria zona. L’indagine evidenzia atteggiamenti impazienti e poca gentilezza tra gli automobilisti, con molte persone che considerano il traffico locale fonte di disagio e nervosismo. La percezione di tensione si riscontra in quasi la metà dei cittadini intervistati, indicando una diffusa insoddisfazione legata alla mobilità urbana.

IL SONDAGGIO. Atteggiamenti scontrosi, impazienza, poca gentilezza: l’indagine sul rapporto tra cittadini e traffico. Il 48% dei bergamaschi, quasi uno su due, pensa che la mobilità della propria zona sia caratterizzata da frequenti tensioni e atteggiamenti scontrosi. E infatti, il 44% sogna strade dove trovi maggiore spazio il fattore gentilezza. È quanto emerge da un’indagine a cura dell’Osservatorio Sara Assicurazioni. Ma quali sono i comportamenti che più infastidiscono? Al primo posto l’impazienza: il 50% dei bergamaschi dichiara che vorrebbe più tolleranza verso chi è in difficoltà o sta effettuando una manovra. Al secondo posto le reazioni esagerate, segnalate dal 44%, al terzo la scomparsa del «grazie», secondo il 32%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Temi più discussi: Mobilità, il 48% dei bergamaschi denuncia troppe tensioni sulle strade; Sulle strade bergamasche manca la gentilezza: un automobilista su due chiede più rispetto; Rinnovabili e meno emissioni per Cogeser: Presto più colonnine, alberi e illuminazioni.

Mobilità, il 48% dei bergamaschi denuncia troppe tensioni sulle stradeMa quali sono i comportamenti che più infastidiscono? Al primo posto l’impazienza: il 50% dei bergamaschi dichiara che vorrebbe più tolleranza verso chi è in difficoltà o sta effettuando una manovra. ecodibergamo.it

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